Violento schianto all'incrocio contro un'auto: motociclista soccorso dall'elicottero, è grave

Grave incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì attorno alle 16 a Ravenna, verso i lidi. A venire a collisione, all'incrocio tra via Trieste e via dell'Idrovora, sono state un'auto condotta da un 43enne, che proveniva da Marina verso Ravenna lungo via Trieste e svoltava in via dell'Idrovora, e un motociclista di 54 anni di Ravenna che proveniva da Punta Marina su via dell'Idrovora verso via Trieste. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, rovinato sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il motociclista - rimasto sempre cosciente - all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna. Per entrambi gli uomini sono stati richiesti gli accertamenti alcolimetrici e tossicologici del caso.