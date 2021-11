Alba drammatica in via Trieste: tremendo incidente stradale, uomo in condizioni disperate

Terribile incidente stradale nella prima mattina di sabato, tra Marina di Ravenna e Ravenna. Un uomo, del quale ancora non si conoscono le generalità, stava percorrendo via Trieste verso il capolouogo quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della propria Citroen all'altezza della rotonda Pinaroli. L'auto è andata a sbattere prima contro un paletto dell'illuminazione della rotatoria stessa, per poi letteralmente carambolare decine di metri più avanti e fermandosi completamente distrutta.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'auto medicalizzata e l'elicottero decollato da Bologna. Le condizioni dell'uomo sono apparse da subito gravissime: i medici hanno praticato le prime cure del caso all'uomo, per poi trasportarlo in elicottero in condizioni purtroppo disperate all'ospedale Bufalini di Cesena. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Ravenna, la Polizia Locale di Ravenna, il personale di Anas e la Guardia di Finanza che ha chiuso la strada al traffico per permettere i soccorsi. Lievi i disagi al traffico veicolare, con via Trieste che però è rimasta chiusa per alcune ore, con deviazioni in loco. L'incidente è avvenuto alle 6.30 circa di sabato mattina: al momento, ma su questo faranno luce i rilievi delle forze dell'ordine, non sembrano coinvolti altri veicoli nel sinistro.