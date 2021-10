Schianto all'alba, auto finisce contro un albero ai lati della carreggiata: ferito un ragazzo

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di domenica a Marina Romea. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Ravenna, una Citroen C3 con a bordo un ragazzo di 21 anni si è schiantata contro un albero tagliato ai lati della carreggiata. L'incidente è avvenuto in via delle Valli alle prime luci dell'alba: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'auto medicalizzata e l'elicottero. I medici hanno praticato le prime cure del caso al giovane, residente in zona, per poi trasportarlo con il codice di massima gravità all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. A quanto si apprende, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

(FOTO DI REPERTORIO)