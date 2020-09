Doppio incidente in autostrada: 7 km di coda, traffico in tilt

Traffico in tilt lunedì mattina sull'autostrada A14, dove si sono formati circa 7 chilometri di coda tra Forlì e il bivio della diramazione per Ravenna a causa di due distinti incidenti in direzione Bologna, rispettivamente ai km 60 e 57, in cui sono rimasti coinvolti più veicoli. Il primo si è verificato nel tratto ravennate, all'altezza di Solarolo direzione nord al chilometro 57: nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto. Anche in direzione opposta per i curiosi ci sono coda tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Faenza. In alternativa si consiglia di uscire a Forlì e attraverso la viabilità ordinaria si può rientrare ad Imola.

Intorno alle 11 altro incidente, sempre in carreggiata nord tra Cesena Nord e Forlì. Si sono formate anche in questo caso lunghe code in entrambe le direzioni. Entrata consigliata verso Bologna: Faenza. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Cesena Nord. Sul posto è intervenute il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici.

Seguiranno maggiori informazioni