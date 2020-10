Violento tamponamento tra due camion in autostrada: traffico in tilt

Violento tamponamento in autostrada nel tardo pomeriggio di mercoledì. All'altezza del km 22+600 dell'A14bis, sulla corsia in direzione da Ravenna verso Bagnacavallo, un camion che trasportava della sabbia è stato tamponato da un secondo camion. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il camionista tamponato all'ospedale di Faenza con codice di bassa gravità e il secondo camionista, invece, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre il secondo camionista dal mezzo nel quale era rimasto incastrato.

L'A14bis è stata inizialmente chiusa in direzione da Ravenna verso Bagnacavallo, poi poco prima delle 18.30 le forze dell'ordine hanno riaperto la corsia di sorpasso. Visto anche l'orario di punta, il traffico è andato in tilt e si sono create lunghe file di veicoli. Circa tre chilometri più avanti si è verificato un secondo incidente. Si raccomanda agli automobilisti di prestare estrema attenzione.

Foto Massimo Argnani