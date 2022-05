Investita da un'auto mentre attraversa la strada: grave insegnante ravennate

E' una ravennate in gravi condizioni la vittima dell'incidente stradale avvenuto venerdì mattina a Parè di Conegliano, nel trevigiano. Alle 11.30 circa in via Ortigara una insegnante di 47 anni di Ravenna è stata investita da un'auto, una Ford C Max di colore grigio, con alla guida un 77enne della zona. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo che provedeva da Conegliano verso Pieve di Soligo.

La 47enne, sbalzata violentemente contro il marciapiedi, è stato portata in ambulanza al pronto soccorso di Conegliano, dove si trova in prognosi riservata. Sull'incidente hanno svolto accertamenti gli agenti della Polizia locale del Coneglianese.