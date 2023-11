Inutile la disperata corsa verso l'ospedale, deceduto uno dei ciclisti coinvolti nell'incidente

Si è rivelata inutile la disperata corsa in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena per uno dei due ciclisti rimasti gravemente feriti in seguito a un incidente stradale avvenuto a Forlimpopoli nella mattinata di sabato. A perdere la vita un 57enne originario di Porto Fuori, nel Ravennate. Il sinistro si era verificato intorno alle 11.30 in via Para dove un gruppo di 4 amatori era stato travolto da una vettura. Dalle prime ricostruzioni pare che una Peugeot 208, guidata da un 27enne, abbia perso il controllo invadendo l'opposto senso di marcia e investendo il gruppo di ciclisti, al'altezza della frazione di Selbagnone. Cinque erano in totale i ciclisti che componevano il gruppo: due di loro sono stati scaraventati dopo l'urto nella scarpata a lato della strada. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì che ha operato insieme agli operatori sanitari, intervenuti con 3 ambulanze e due elicotteri (uno da Ravenna e uno da Bologna). Le condizioni dei feriti sono apparse subito estremamente gravi e, in particolare, il 57enne è stato trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena. Meno gravi le condizioni dell'altro ciclista, un 70enne. Sul posto la Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese e i Carabinieri di Meldola che hanno provveduto a chiudere la strada per permettere le operazioni di soccorso.