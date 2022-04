Litiga con un ciclista, lo investe con l'auto e scappa: arrestato grazie a testimoni e telecamere

Ha investito un ciclista dopo un litigio e poi è scappato a gambe levate. Gli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna hanno individuato l'automobilista responsabile dell'incidente avvenuto giovedì in via Pedergnana, tra i Comuni di Lugo e Sant'Agata sul Santerno. In pochi minuti, grazie alle telecamere della videosorveglianza comunale presenti in zona, gli agenti sono risaliti al veicolo che si era dato alla fuga e al suo conducente, un 65enne italiano domiciliato a Lavezzola, arrestato dalla Polizia locale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per rispondere dei reati di lesioni gravi, fuga e omissione di soccorso.

Le dinamiche dell'incidente sono state ricostruite anche grazie all'aiuto di alcuni testimoni, che hanno informato gli agenti giunti sul posto: a quanto pare, l'automobilista avrebbe investito il ciclista dopo un litigio. Nello specifico il conducente del veicolo, dopo essersi fermato per farsi superare dai ciclisti, è ripartito e sterzando a destra ha investito il ciclista, disarcionandolo dalla sella e facendolo cadere nel fossato adiacente la carreggiata. Il ciclista è rimasto a terra, mentre il veicolo si è allontanato senza prestare soccorso; il ferito è stato poi trasportato con diverse fratture all'ospedale Bufalini di Cesena, grazie all'intervento dell'elisoccorso.

"A nome mio e di tutti i sindaci della Bassa Romagna mi complimento con gli agenti della Polizia locale per aver assicurato alla giustizia in poco tempo l'autore del fatto - ha commentato il sindaco Daniele Bassi, referente per la Sicurezza dell'Unione della Bassa Romagna - Ringrazio anche i cittadini che, con la propria testimonianza, hanno facilitato lo svolgimento delle indagini e aiutato la Polizia locale a ricostruire l'accaduto".