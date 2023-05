Investita mentre attraversava la Reale: donna portata d'urgenza in ospedale

Grave incidente sulla via Reale (strada statale 16) a Glorie, dove una donna è stata investita da un'auto. Tutto è accaduto domenica pomeriggio, poco prima delle 18. In base alle prime ricostruzioni, una signora di circa 80 anni pare stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza di via delle Scuole, quando sarebbe stata investita da una Mazda che procedeva a velocità ridotta in direzione Ferrara. In seguito allo scontro l'anziana è caduta rovinosamente a terra riportando vari traumi e sbattendo con la testa.

Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero e si è deciso di trasportare l'80enne, rimasta sempre cosciente, con urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Durante le operazioni di soccorso si erano create lunghe file sulla strada statale, e il traffico è stato regolato dalla Polizia Stradale di Ravenna, presente sul posto per i rilievi di legge. Nell'arco di un'ora dall'incidente la viabilità della strada sarebbe comunque tornata alla normalità.