Investito da un'auto mentre rientrava in bici dalla serata con gli amici: muore un giovane

Tremenda sciagura sulle strade ravennati: perde la vita un giovane 21enne. L'incidente è avvenuto in via Baiona a Porto Corsini nella notte fra lunedì e martedì, intorno alle 2.30, con la dinamica della tragedia ancora al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Ravenna giunti sul luogo della tragedia per i rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione, quattro ragazzi di circa 20 anni stavano percorrendo via Baiona dopo aver trascorso la serata a Porto Corsini, ma al momento di rientrare a Marina di Ravenna hanno scoperto che il servizio traghetto era già sospeso per la notte. A quel punto i 4 giovani avrebbero deciso di percorrere via Baiona fino al ponte mobile e poi tornare a Marina di Ravenna tramite via Trieste.

I ventenni sono quindi saliti in bicicletta, ma dopo aver percorso circa 500 metri di via Baiona, più o meno all'ingresso dello stabilimento Teodora, uno dei ragazzi, un 21enne, è stato investito in pieno da una Toyota Yaris guidata da una giovane ravennate di circa 24 anni che procedeva in direzione Ravenna. Nel violento scontro, la bici è finita contro una siepe a lato della strada, mentre il 21enne è stato sbalzato in avanti di una decina di metri crollando poi nel fosso. L'auto ha invece fermato la propria corsa 50 metri dopo. Sul posto è arrivato il 118 con ambulanza e automedica, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Illesi gli amici del ragazzo. Praticamente nulle le ripercussioni sul traffico che è stato comunque regolato con senso unico alternato dai Carabinieri giunti sul posto per i rilievi dell'incidente.