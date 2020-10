Investito da un suv mentre attraversa la strada: fortunatamente non è in pericolo di vita

Poco prima delle 9 di domenica mattina un uomo stava attraversando, non è chiaro se sulle strisce pedonali o meno, in piazza Caduti sul Lavoro a Ravenna quando è sopraggiunto un Suv condotto da un 62enne ravennate che ha investito l'uomo, anche se non in maniera particolarmente violenta. L'uomo è stato sbalzato a terra, riportando alcune ferite. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo per le cure del caso: l'uomo, sempre rimasto cosciente, è stato poi trasportato in codice di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di rito

