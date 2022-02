Investito durante la protesta: un camionista di 40 anni finisce all'ospedale

Sfiorata la tragedia durante la protesta degli autotrasportatori al Porto San Vitale di Ravenna. Tutto è accaduto attorno alle 17.30 in via Classicana, all'altezza della Setramar, dove un camionista che prendeva parte alla manifestazione, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un camion di passaggio. L'uomo ferito, di circa 40 anni, era rimasto inizialmente privo di sensi, per cui sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

Sul posto sono dunque giunti ambulanza ed elicottero del 118, ma fortunatamente, all'arrivo dei medici, l'uomo ha ripreso conoscenza. I soccorritori a quel punto hanno deciso di trasportare il 40enne all'ospedale di Ravenna per le cure del caso. Già presenti sul posto le forze dell'ordine intente a presidiare la manifestazione, i rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia stradale coadiuvata dalla Polizia Locale di Ravenna. All'autista del camion è stato effettuato l'etilometro.