L'auto sbanda e vola nel fossato, due persone trasportate d'urgenza al "Bufalini"

Incidente nella prima serata di sabato a Ravenna con due persone trasportate d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato intorno alle 20.30 in via 56 martiri quando, secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda guidata da un romeno 37enne e con a bordo un 81enne stava procedendo in direzione di Madonna dell'Albero. Per cause ancora in corso di accertamento, nell'affrontare una curva verso sinistra il conducente ha perso il controllo e l'utilitaria è finita fuori strada andando a terminare la sua corsa nel fossato che costeggia la carreggiata. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata oltre ai vigili del fuoco. Mentre il 35enne è riuscito ad uscire dall'abitacolo, per estrarre l'81enne dalle lamiere è stato necessario l'intervento del personale del 115 che ha poi affidato l'anziano ai soccorritori. Entrambi i feriti, che sono rimasti sempre coscienti, sono stati quindi trasportati col codice di massima gravità al "Bufalini" di Cesena. In via 56 martiri, per i rilievi di rito, è intervenuta la polizia Municipale e una pattuglia della polizia di Stato ha provveduto a canalizzare il traffico per permettere i soccorsi e gli accertamenti per determinare con esattezza la dinamica dell'incidente.