Dopo un lieve tamponamento l'auto finisce in cenere davanti agli occhi dei conducenti

A seguito di un lieve tamponamento l’utilitaria finisce in cenere. E’ accaduto sabato pomeriggio (30 marzo), attorno alle 16,30, in via Enrico Mattei a Ravenna. Dopo l’incidente, le due auto coinvolte sono state spostate a bordo strada: ad avere la peggio una Fiat Punto che ha iniziato a prendere fuoco dopo alcuni danni riportati alla coppa dell’olio. Tutti gli occupanti dei due veicoli erano già a bordo strada, per la constatazione amichevole, senza nessun ferito, quando hanno visto divampare l’incendio. Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco che hanno domato in poco tempo le fiamme.