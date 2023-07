Mamma in auto con i figli sbanda e si ribalta a bordo strada: era ubriaca

Il Comando della polizia locale di Faenza ha provveduto a denunciare una 37enne che nelle scorse settimane era stata vittima di una fuoriuscita di strada lungo la via Emilia. La donna, al volante di una utilitaria e con a bordo i suoi tre figli tutti minorenni, mentre percorreva la statale da Castel Bolognese verso Faenza, dopo aver percorso una curva aveva inspiegabilmente perso il controllo del mezzo invadendo prima la corsia opposta e dopo aver urtato un albero lungo il ciglio della strada, l’auto aveva terminato la sua corsa finendo ruote al cielo.

La conducente e i passeggeri erano poi stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena, con codice di media gravità e solo un colpo di fortuna aveva impedito che il veicolo non fosse andato a collidere con i veicoli che provenivano dalla direzione opposta.

Per i rilievi di legge sul posto era intervenuta una pattuglia del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina. Gli cui agenti avevano poi fatto richiesta al personale sanitario dell’ospedale cesenate di effettuare gli accertamenti tossicologici di rito sulla conducente. Dall'esito degli esami ematici è emerso che la 37enne si era messa al volante con un tasso alcolemico pari a quattro volte il consentito (0,5g/l).

La donna nei giorni scorsi è stata convocata negli uffici del Comando di via Baliatico dove le è stata formalizzata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato l’incidente stradale.