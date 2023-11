Domenica drammatica sulla E-45, gravissimo schianto tra Mirabilandia e Ravenna: coinvolti più veicoli

Traffico bloccato nella prima serata di domenica 19 settembre sulla E-45 circa un chilometro e mezzo dopo l'uscita per Mirabilandia, in direzione nord, a causa di un gravissimo incidente stradale che ha visto coinvolti più veicoli. L'incidente è avvenuto sulle 17.45. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con tre ambulanze e l'auto medicalizzata. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Ravenna e la Polizia Stradale di Bagno di Romagna. Sembra che le auto coinvolte nello schianto siano quattro.

La E-45 è bloccata già prima dell'uscita per la Standiana. A quanto sembra ci sarebbe un ferito molto grave, rimasto incastrato all'interno delle lamiere contorte di una delle auto e liberato dai Vigili del Fuoco, per poi essere consegnato ai medici del 118 per le cure del caso. "Per consentire le operazioni di recupero dei veicoli, oltre che di pulizia del piano viabile il tratto compreso dal km 243,300 al km 244,000, in direzione Ravenna, è momentaneamente interdetto al transito che viene deviato verso lo svincolo di Cervia lungo la viabilità adiacente" si legge in una nota di Anas (FOTO DI REPERTORIO)