Dramma fatale all'alba: finisce nel fosso con l'auto e perde la vita

Via Chiesuola

Dramma all'alba di mercoledì mattina a Chiesuola di Russi, attorno alle 5. Un uomo, un 58enne a bordo di una Chevrolet Matiz, stava viaggiando su via Chiesuola da Forlì verso Russi quando, nell'affrontare una curva verso sinistra, ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel fosso. Un metronotte di passaggio ha notato l'auto nel fosso e ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza e auto medica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'automobilista. La dinamica di quanto è successo è ancora da chiarire, anche se dalle prime informazioni non sembrerebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto anche i Carabinieri di Ravenna e i Vigili del fuoco. La strada è stata chiusa fino alle 8 per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.