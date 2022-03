Finisce fuori strada e muore sul colpo: ritrovato nel fosso il corpo di un motociclista

Un'altra tragedia sulle strade. Venerdì mattina, attorno alle 6.30, in via Bastia Vecchia fra San Bernardino e Santa Maria in Fabriago è stato ritrovato il corpo senza vita di un motociclista. Tutto è partito dalla chiamata al 118 da parte di alcuni automobilisti di passaggio che avevano notato il corpo di un motociclista nel fosso a lato della strada. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, con ambulanza e automedica, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 62enne, residente nella zona, che, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe essere avvenuto nel corso della notte.

Sono quindi cominciati i rilievi di legge da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna per stabilire cosa abbia potuto portare alla morte del motociclista. Dalle prime indagini sembrerebbe che non siano stati coinvolti altri veicoli nella tragedia. L'uomo, a bordo di una Ducati, procedeva su via Bastia Vecchia in direzione Lugo quando all'intersezione con via Bordocchio avrebbe perso il controllo della moto finendo fuori strada e perdendo la vita sul colpo.