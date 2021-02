Tragedia all'alba di lunedì: si schianta con l'auto e perde la vita

Tragedia all'alba di lunedì mattina a Brisighella. Intorno alle 7 un 63enne faentino stava guidando su via Pietramora procedendo da monte verso valle a bordo di una Fiat Punto quando all'improvviso, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muro di una centralina elettrica. Ad accorgersi di quando successo è stato un automobilista di passaggio, che ha subito dato l'allarme.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per aiutare nelle operazioni di soccorso e per i rilievi di legge sono intervenuti anche la Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina, i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Faenza.