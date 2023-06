Esce di strada e finisce contro un albero: muore a bordo del camper

È un 41enne di Massa Lombarda la vittima del fatale incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.20, a Bubano, frazione di Mordano nell'imolese. L'uomo stava percorrendo via Selice a bordo di un camper quando, all'altezza del civico 2, improvvisamente avrebbe sbandato finendo nel giardino di una casa contro un albero. Dalle prime informazioni pare essersi trattato di un'uscita di strada autonoma.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 41enne, unico occupante del veicolo. Presente anche una squadra del distaccamento di Imola dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del camper e la Polizia locale di Imola per i rilievi di legge.