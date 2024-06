Travolto da un'auto mentre va in scooter: ristoratore muore in ospedale

Non ce l'ha fatta il motociclista che domenica pomeriggio è rimasto coinvolto in un grave incidente lungo via Cervese, all'altezza dello svincolo per Villa Inferno. L'uomo è morto all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato portato subito dopo il drammatico sinistro. La vittima è Giorgio Ardizzoni, 52enne titolare del ristorante Osteria TreSeiCinque di Cervia. Originario di Cento e da anni residente a Cervia, lascia la moglie e due figli. La notizia è riportata dal Corriere Romagna in edicola mercoledì. I funerali si terranno giovedì mattina a Castiglione di Cervia.

Increduli amici e colleghi, che sui social hanno espresso il loro cordoglio. "Ciao Giorgio, porterò con me un bellissimo ricordo di te. É stato bello lavorare insieme a un professionista come te", scrive Davide. "Ciao Giorgino, mi mancherai! Sei stato un collega ed un amico ed abbiamo condiviso tanto in questi anni. Un abbraccio forte e proteggi la tua splendida famiglia da lassù", aggiunge Barbara.

In contemporanea all'incidente mortale, domenica, un secondo grave incidente si è verificato sulla Classicana, dove un altro motociclista ha riportato lesioni gravissime. E ancora un centauro è stato portato in ospedale in condizioni molto gravi ieri pomeriggio, dopo un incidente in via Cella.

