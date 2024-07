Si schianta in moto e viene colpito dalle auto: drammatica morte sulla Romea

Era un dipendente della Guardia Costiera di Ravenna la vittima del drammatico incidente avvenuto domenica sera sulla statale Romea, al confine tra le province di Padova e Venezia. La vittima è il 41enne Giovanni Luca Lomartire, originario di Manduria (Taranto).

Il sinistro si è verificato poco dopo le 22 all'altezza della frazione di Rosara di Codevigo. La vittima in sella alla sua moto, stando alle prime informazioni raccolte dai carabinieri giunti sul luogo dell'emergenza con più mezzi, si sarebbe scontrata con uno scooter. Nell'impatto il motociclista è stato disarcionato dal mezzo ed è ricaduto sull'asfalto, dove è stato colpito da due mezzi in transito. Una fine orribile per il 41enne, che è morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i Sanitari del Suem 118. La viabilità è andata letteralmente in tilt e chi stava rientrando dal mare si è dovuto armare di pazienza. La viabilità è tornata scorrevole soltanto in piena notte, quando gli operatori hanno terminato le singole attività.

I vigili del fuoco hanno a lungo ispezionato anche il canale vicino, visto che c'era il dubbio che nell'urto qualcuno fosse finito nel canale. Nella mattinata di lunedì il traffico è tornata scorrevole.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday