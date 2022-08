Drammatico incidente in Darsena: si schianta contro il muro e perde la vita

Ancora un fatale incidente nel pomeriggio di giovedì a Ravenna, in zona Darsena. Attorno alle 15.20 un uomo, un 52enne di Milano, stava viaggiando a bordo di una Ford Focus su via Antico Squero verso la Romea quando, giunto all'altezza della curva di via Montecatini, per cause ancora in corso d'accertamento è finito violentemente con l'auto contro il muro dalla parte opposta.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. Il ferito, che dalle prime informazioni avrebbe sbattuto il capo contro il parabrezza della sua auto, è stato rianimato e trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Ravenna, dove è morto poco dopo.

Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, insieme anche ai Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni. Con tutta probabilità il 52enne sarebbe stato colto da un malore al volante, escluso invece il coinvolgimento di altri veicoli.