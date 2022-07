Nella notte esce di strada e finisce nel fosso con la moto: centauro grave in ospedale

Scia di incidenti sulle strade ravennati, dopo quello mortale avvenuto venerdì pomeriggio nel lughese e quello sempre nel pomeriggio di venerdì in via San Mama. Nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo l'1.30, un 50enne che stava viaggiando in sella alla sua moto a Tebano, frazione di Faenza, giunto all'incrocio tra via Tebano e via Vernelli ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbandando e cadendo in un fosso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco che hanno aiutato a recuperare il ferito. L'uomo, che ha riportato traumi importanti agli arti inferiori, è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta una volante del commissariato di Faenza. Al momento pare si sia trattato di una caduta autonoma, mentre sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli.