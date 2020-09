Travolto mentre attraversa in pieno centro: portato in ospedale in elicottero

Incidente in pieno centro città giovedì mattina a Ravenna, a poche ore da quello avvenuto in via Fiume Montone Abbandonato. Attorno alle 13 un ragazzo, minorenne, che stava viaggiando su via Mariani da Piazza Garibaldi verso via di Roma in sella a un motorino cinquantino Ksr, giunto all'incrocio con via Boccaccio - proprio di fronte al Teatro Alighieri - ha investito un 70enne ravennate che stava attraversando non molto distante dall'attraversamento pedonale posto di fronte al teatro. L'anziano è caduto rovinosamente a terra riportando traumi importanti.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità, mentre per il pedone è stato fatto intervenire l'elicottero che lo ha poi trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. L'anziano fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani