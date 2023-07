Una volta recuperato, il giovane motociclista è stato consegnato all'ambulanza che lo ha trasportato fino all'elicottero, per poi essere trasferito in ospedale. Sul posto presenti anche Carabinieri, la Pubblica Assistenza di Barberino e la Pubblica Assistenza Crs di Borgo San Lorenzo.

Sul posto si è precipitato il Soccorso Alpino della stazione Monte Falterona, insieme ai Vigili del fuoco. Una volta raggiunto il luogo dell'incidente, si sono occupati del recupero dell'infortunato tramite manovre su corda, in modo da poterlo riportare sulla strada. Nel mentre è arrivato anche l'elisoccorso, che ha sbarcato l'equipe di bordo con il tecnico per poi atterrare presso il campo sportivo poco distante.

È precipitato nel vuoto per 10 metri. Tanta paura domenica pomeriggio per un incidente stradale avvenuto a Razzuolo, frazione di Borgo San Lorenzo sull'appennino tosco-romagnolo. Un giovane, un 19enne di Ravenna, stava viaggiando a bordo della sua moto quando, passando sopra un ponte, è caduto in un dirupo precipitando nel vuoto e facendo un volo di circa dieci metri.

Mentre va in moto cade in un dirupo e precipita per 10 metri: paura per un 19enne