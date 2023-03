Vola dalla moto e finisce sotto le ruote di un'auto: muore un centauro

Un motociclista è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì sulle colline tra Modigliana e Marradi. Il tutto si è verificato intorno alle 17. Secondo quanto è emerso dai primi rilievi dei carabinieri, il centauro stava percorrendo la strada provinciale Marradese, un'arteria di collina piuttosto stretta e con traffico scarso che unisce Modigliana a Marradi in provincia di Firenze. In corrispondenza di una curva il centauro sarebbe scivolato col proprio mezzo proprio quando nella corsia opposta sopraggiungeva un'autovettura.

Il corpo dell'uomo, 69 anni di Faenza, ha così impattato contro le ruote dell'altra auto. Uno impatto violento, che non ha lasciato scampo al centauro. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, ma per il 69enne non c'era già più niente da fare. Sul posto, per i rilievi della dinamica, sono intervenuti i carabinieri di Modigliana, che hanno lavorato alcune ore per ricostruire l'accaduto. Per le operazioni di ripristino della viabilità anche una squadra dei vigili del fuoco.