Motociclista muore sull'Adriatica, chiusa anche la Statale per i soccorsi e i rilievi

Un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio. E' quanto avvenuto sull'Adriatica pochi minuti prima delle 16. Nel tratto della Classicana compreso tra l'Esp e la rotonda della Ravegnana, il centauro di 46 anni è rimasto vittima di un incidente dai contorni in via di definizione. Purtroppo quando sul posto sono giunti i soccorritori del 118 non c'era già più niente da fare: l'uomo era già morto. Sul posto si sono portate le forze dell'ordine per i rilievi dell'accaduto. L'Anas ha disposto la chiusura temporanea in direzione nord, dal km 153,200 al km 152,000. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto al fine di ripristinare la transitabilità appena possibile.

Ulteriori informazioni in seguito