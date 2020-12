Muletto cade dal camion e colpisce l'auto con a bordo anche due bambini

Due incidenti a breve distanza spaziale e temporale si sono verificati a Lugo nel tardo pomeriggio di giovedì. Il primo è avvenuto verso le 17.40, quando una donna che stava attraversando a piedi piazzale Enzo Ferrari verso il supermercato Penny Market è stata investita da una 43enne a bordo di una Volkswagen Golf. Nell'urto, la donna a piedi è caduta a terra rimanendo però cosciente ed è stata soccorsa dal personale del 118, che l'ha poi trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso.

ll secondo incidente si è verificato appena mezz'ora dopo, verso le 18.15, in via Piratello. Un camion che trasportava un muletto, nell'affrontare una curva verso destra in direzione Bagnacavallo, ha perso il carico con il muletto che è caduto sulla strada impattando contro una Lancia Musa, con a bordo due 25enni albanesi e i due figlioletti della passeggera, un bimbo e una bimba di 5 e 6 anni. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, con il quale la donna al volante è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena. La passeggera è stata invece portata all'ospedale di Lugo, illesi i due bambini.

Via Piratello è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente, su entrambi i sinistri è intervenuta per i rilievi di legge la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Foto Massimo Argnani