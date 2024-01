Nel violento scontro l'auto si ribalta e cappotta nel campo

Spaventoso incidente giovedì pomeriggio a Massa Lombarda, in via Correcchio. A scontrarsi sono state due auto, una condotta da un 36enne e una con alla guida una 60enne.

Ad avere la peggio è stata proprio l'auto della 60enne, che è finita cappottata fuori strada in un campo. La ferita, soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Illeso invece il 36enne. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.