Nella carambola tra auto e moto coinvolta anche un'anziana che passeggiava lungo la strada

Carambola tra auto e moto, nella quale è rimasta coinvolta anche un'anziana pedone che camminava lungo la strada, quella che si è verificata nella tarda mattinata di sabato a Ravenna. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 sulla via Faentina, nei pressi del distributore dell'Agip, dove dalle prime ricostruzioni una Citroen C3 ha colpito una Ducati Monster che procedeva in direzione della periferia con due ragazzi a bordo. Nell'impatto i due centauri sono rovinati sull'asfalto per poi travolgere una signora a piedi che si trovava lungo la pista ciclabile che costeggia la carreggiata. Sul posto si sono precipitate tre ambulanze e l'auto medicalizzata coi soccorritori che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Il più grave è risultato essere il trasportato della Ducati, un 23enne, che dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Il guidatore della moto, un 30enne, e la pedona, hanno riportato lesioni di media gravità e sono stati portati al pronto soccorso del nosocomio ravennate.