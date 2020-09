Un quarto d'ora maledetto: motociclista rovina in terra, soccorso in gravi condizioni dall'elicottero del 118

Due incidenti gravi, entrambi con protagonisti i motociclisti, si sono verificati sulle strade della provincia di Ravenna nel giro di un quarto d'ora. La sciagurata coincidenza si è verificata tra le 17 e le 17.15 di martedì pomeriggio. Il primo incidente, a San Bernardino (Lugo) ha avuto come epilogo la morte del centauro, mentre sono gravi le condizioni di un uomo che è stato vittima di una caduta con la sua moto sulla via Casolana-Riolese nel comune di Casola Valsenio. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.15: il motociclista è stato soccorso dal 118, giunto sul posto con l'elimedica. Il velivolo ha trasportato con un codice di massima gravità il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto la polizia locale per i rilievi della dinamica.

