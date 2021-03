Anziano ciclista investito da un'auto in svolta, soccorso in gravi condizioni dall'elimedica

Grave incidente nel pomeriggio a Marina di Ravenna, al termine di via Trieste, quando il viale che porta a Ravenna termina in via dei Mille. Intorno alle 16 un ciclista e un'autovettura Mercedes sono entrati in collisione. A farne le spese è stato il ciclista, un anziano di 86 anni residente a Marina di Ravenna, che è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità e in stato non cosciente. Illeso invece il conducente della Mercedes, anche lui abitante a Marina, 78 anni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della Polizia Locale di Ravenna che è intervenuta sul posto, l'auto era impegnata in una manovra per girare a sinistra da via dei Mille per imboccare via Trieste in direzione Ravenna. Il ciclista sarebbe stato quindi investito nell'atto di svolta. Il ferito è subito apparso incosciente e con un trauma cranico, è stato sottoposto alle manovre salvavita di un infermiere di passaggio. Preso in carico dal personale del 118, giunto sul posto con l'elimedica, è stato quindi portato al "Bufalini" in gravi condizioni.