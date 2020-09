Drammatico schianto all'incrocio: nell'impatto con un'auto muore sul colpo un centauro

Dramma della strada pochi minuti dopo le 17 di martedì nella campagna della Bassa Romagna. Nell'impatto con un'auto è morto sul colpo un motociclista. E' quanto accaduto all'incrocio tra via Bastia e via Stradone, nella zona di San Bernardino di Lugo. Nello scontro il centauro è stato sbalzato sul margine sinistro della carreggiata e per lui non c'è stato niente da fare, nonostante il pronto intervento del 118 - giunto sul posto con ambulanza ed elicottero delle emergenze. All'arrivo dei soccorsi non c'era altro da fare se non constatare il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto un lughese di 80 anni, a bordo di una Volvo S80, stava provenendo da via Bastia ed effettuando una svolta a sinistra in via Stradone verso San Bernardino. Nel senso di marcia opposto intanto sopraggiungeva la moto Yamaha che andava verso Lavezzola. La "due ruote" ha centrato la fiancata lato passeggero dell'autovettura. L'impatto è stato violentissimo e ha causato il decesso sul colpo del centauro. Sul posto per i rilievi della dinamica si è portata la Polizia Locale della Bassa Romagna, coadiuvata da una pattuglia dei carabinieri.

E' stato un pomeriggio sciagurato per i motociclisti: circa un quarto d'ora dopo, sempre in provincia di Ravenna, si è verificato un altro incidente in cui è rimasto ferito in modo grave anche in questo caso un centauro.