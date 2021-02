Coinvolta in un incidente mentre era in bici, donna muore un paio d'ore dopo in ospedale

Ha avuto esito mortale un incidente che ha avuto come protagonista una ciclista di 74 anni, residente a Ravenna. E' il quarto decesso sulle strade nel giro di 24 ore nel territorio di Ravenna e provincia. L'incidente si è verificato intorno alle 16 di lunedì all'intersezione tra via Maggiore e via Landoni. Nello schianto sono rimasti coinvolti due veicoli, oltre alla ciclista: un'Audi condotta da un 45enne residente a Ravenna e un autocarro condotto da un 51enne albanese, anch'egli residente a Ravenna. Ad aver avuto la peggio è stata l'anziana: soccorsa dall'ambulanza del 118, la donna è spirata circa due ore dopo all'ospedale Santa Maria delle Croci. Le cause e la dinamica del sinistro sono al vaglio della Polizia locale di Ravenna.