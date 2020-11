Drammatico tamponamento mortale, il disperato volo dell'elicottero non riesce a salvargli la vita

Drammatico schianto nel pomeriggio lungo via Ravegnana, nella frazione di Longana. Intorno alle 15,30 di sabato sono entrati in collisione un furgoncino che trasportava ramaglie e una Fiat 500. Si tratta di un tamponamento. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, il furgone si immetteva da una laterale, da via Santuzza, sulla Statale in direzione Ravenna. In quel momento, però, soppraggiungeva nella stessa direzione una Fiat 500 il cui conducente si sarebbe ritrovato davanti l'altro veicolo in marcia molto lenta, subito dopo la svolta. L'impatto è stato violentissimo, tanto da spingere il furgone fuori strada, tra la vegetazione dell'argine del fiume Ronco.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Ravenna. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre dall'abitacolo della "500" il ferito, le cui condizioni erano disperate. Lo stesso per gli operatori del 118, che sono stati impegnati a lungo nelle manovre salvavita, per stabilizzare il ferito e permettere il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena, tramite l'elimedica giunta sul posto. Purtroppo, però, l'operazione non ha avuto successo e il ferito, un uomo di 37 anni, è deceduto durante il trasporto. Ferite di media gravità, invece, per il conducente del furgone, un uomo di 59 anni. Sul posto la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi del sinistro. Via Ravegnana è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Successivamente è stata riaperta a senso unico alternato.