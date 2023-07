Schianto tra un'auto e una moto: sbalzati sull'asfalto e feriti due motociclisti

Due motociclisti sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che si è consumato intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica. Erano circa le 12,30 quando ad impattare sono stati due veicoli: una moto GS 1250 con una coppia di quarantenni in sella, e una utilitaria, una Ford Fiesta il cui conducente era intento in una svolta a sinistra nel parcheggio di un'attività commerciale. L'incidente è avvenuto in via Felisio, nel territorio comunale di Lugo. La moto, con la coppia di centauri residenti in zona, procedeva in direzione Lugo quando si è verificato l'impatto che ha fatto sbalzare i due e mandato la moto contro un "velo ok" presente a bordo strada.

Dato il rovinoso volo sull'asfalto, sul posto è giunto anche l'elicottero del 118. I due motociclisti sono stati infine stabilizzati dal personale medico e mandati con l'ambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, con un codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi, le pattuglie della Polizia del commissariato di Lugo e della Polizia Stradale. Lievi i disagi alla circolazione