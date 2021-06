Frontale auto-moto, muore sul colpo un centauro della carovana del Giro d'Italia Under 23

Un drammatico impatto tra un'auto e una moto ha portato via la vita di un centauro nella prima serata di giovedì, sulla strada provinciale Cervese che unisce Cervia a Forlì, in particolare vicino alla frazione di Tantlon (nel comune di Cervia), dove già si era verificato un altro complesso incidente sabato sera, col coinvolgimento di più mezzi, sabato sera. E' quanto capitato intorno alle 19,30. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, una Mini Cooper, guidata da una giovane forlivese di 23 anni e che viaggiava in direzione Forlì, si è scontrata frontalmente con la moto, una Bandit 1250, che viaggiava in direzione opposta, verso il mare.

Nell'impatto il motociclista è rimasto incosciente a terra fin da subito e a nulla è valso l'intervento per rianimarlo del 118, giunto sul posto con l'ambulanza ed anche con l'elicottero di soccorso. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di salvataggio e i rilievi di legge, con una dinamica dell'accaduto ancora al vaglio della Polizia Locale. In supporto sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cervia per la chiusura della strada e la devizione del traffico su percorsi alternativi.

Il deceduto è un uomo di circa 65 anni anni di Pistoia, che apparteneva allo staff del Giro d'Italia Under 23. La corsa rosa proprio oggi, giovedì, era alla sua prima tappa Cesenatico-Riccione e domani, venerdì, dovrà passare proprio su quella strada, qualche chilometro più a monte, con transito dalla zona di Pisignano e Casemurate. E' probabile che l'addetto stesse ritornando in albergo, dopo la fine della prima tappa. In terra sul luogo dell'incidente è rimasta anche una bandierina in uso all'entuorage dell'organizzazione del Giro. La giovane automobilista è stata portata in ospedale in stato di choc.