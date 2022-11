Anziano muore travolto da una macchina: sfonda il parabrezza e viene sbalzato sull'asfalto

Un terribile incidente stradale non ha lasciato scampo ad un anziano, travolto da un veicolo in transito. E' quanto capitato poco dopo le 18 di giovedì nella zona di Villanova di Bagnacavallo. A farne le spese è stato un uomo di 84 anni, residente nelle vicinanze, che si trovava a piedi lungo via Cocchi, la strada che unisce le due frazioni di Villanova e Villa Prati. Nella strada, stretta e non illuminata, è stato colpito da una Fiat Punto, diretta verso Villa Prati e condotta da un 52enne, anch'egli residente nella zona: l'anziano è stato caricato sul cofano e ha sfondato il parabrezza con il suo peso, sul lato del conducente. Il corpo è stato quindi sbalzato sull'asfalto ed evitato da altri veicoli in transito. Niente da fare per le operazioni di soccorso: il personale del 118 è giunto sul posto con auto medicalizzata e ambulanza, ma per l'84enne non c'era altro da fare se non la constatazione del decesso. Sul posto per i rilievi di legge gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna.