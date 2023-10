Drammatico incidente con lo scooter di ritorno dal mare: muore nell'uscita di strada

Drammatico incidente nel pomeriggio di domenica di ritorno dal mare. Intorno alle 16,30 un uomo è deceduto sul colpo nell'uscita di strada con lo scooter che stava conducendo. E' quanto capitato su via Marabina, la strada di collegamento tra Ravenna e Lido di Dante. Circa un chilometro dopo il bivio per il ponte bailey tra Lido di Dante e Lido Adriano, in direzione Ravenna, il centauro sarebbe finito con la ruota dentro il fossato laterale, tra la sede stradale e l'argine dei Fiumi Uniti. L'uscita di strada gli avrebbe quindi fatto perdere il controllo del mezzo, con il successivo schianto circa una ventina di metri dopo, purtroppo letale.

All'arrivo dei soccorsi del 118 per l'uomo, ravennate di 54 anni, non c'era già più niente da fare. Il conducente dello scooter con ogni probabilità stava tornando da una giornata passata al mare, date le temperature ancora estive, tanto che aveva con sé anche il telo da spiaggia. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, giunti anche con l'elicottero delle emergenze. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco, mentre la Polizia Locale ha proceduto ai rilievi del sinistro, lasciando aperta via Marabina a senso unico alternato.