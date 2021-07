Esce di strada e si schianta nel fosso, ferita soccorsa dall'elicottero del 118

E' stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena, con l'elicottero delle emergenze del 118, un'anziana di 82 anni coinvolta in un incidente che si è verificato nel pomeriggio di sabato in via Sant'Alberto, nel territorio di Ravenna. La donna è uscita di strada, senza il coinvolgimento di altri veicoli, mentre guidava la sua Citroen C1 in direzione Ravenna. L'incidente si è verificato intorno alle 16, a circa un chilometro prima del ponte sul fiume Lamone. Quel tratto di strada è costeggiato da un profondo fossato, per fortuna in secca in questo periodo, dove l'auto è finita. La donna ha riportato ferite giudicate di media entità. Vista l'età dell'infortunata e la dinamica dell'incidente si è optato per il ricovero al trauma center specializzato dell'ospedale di Cesena. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Ravenna e i soccorsi dei vigili del fuoco.