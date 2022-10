Travolto nel cantiere mentre lavora per rifare le strisce pedonali: operaio in ospedale

Travolto mentre lavora nel cantiere. Incidente stradale e infortunio sul lavoro nella serata di giovedì a Ravenna. Erano da poco passate le 22, quando due addetti ai lavori di manutenzione delle strade stavano lavorando su viale Randi, nei pressi del semaforo vicino all'intersezione con via Suzzi, lato Tribunale, per rifare le strisce pedonali. Improvvisamente uno dei due, un 53enne, è stato travolto da un'auto, una Fiat Palio condotta da un 80enne, che arrivava dal centro verso la periferia. Nel violento scontro, l'operaio è stato sbalzato con la testa contro il parabrezza, per poi cadere a terra.

Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ferito - inizialmente incosciente - al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. L'automobilista è stato invece sottoposto ai test tossicologici e alcolimetrici del caso come da prassi. La Polizia locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi, sta facendo accertamenti per verificare che il cantiere fosse regolarmente segnalato.