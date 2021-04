Paurosa carambola nel lughese, due persone finiscono in ospedale

Paurosa carambola, nella tarda mattinata di sabato, a Budrio di Cotignola all'incrocio tra le vie Madonna di Genova e Crispi da Gaggio con due persone rimaste ferite e trasportate entrambe al "Bufalini" di Cesena. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11.30 una Mercedes guidata da un marocchino 44enne stava procedendo lungo via Crispi quando arrivato all'intersezione con la via Madonna di Genova all'altezza dell'autovelox non avrebbe rispettato la precedenza. In quel momento sulla via principale, in direzione di Cotignola, stava arrivando una C3 con un'intera famiglia a bordo composta da padre, madre e due figli. Nonostante una disperata frenata dell'utilitaria il capofamiglia, che si trovava al volante, non ha potuto evitare l'impatto ed entrambi i veicoli sono carambolati lungo la strada. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e l'elimedica oltre agli agenti della Municipale della Bassa Romagna e i Vigili del fuoco. Nell'impatto i bambini che viaggiavano sulla C3 sono rimasti illessi così come il padre e ad avere la peggio è stata la madre, una 47enne. Sia la donna che il nordafricano hanno ripostato lesioni e mentre la prima è stata trasportata al "Bufalini" in eliambulanza, il secondo è stato trasportato nel nosocomio cesenate in ambulanza. Entrambi, comunque, non sarebbero in pericolo di vita.