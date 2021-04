Tragico incidente in mattinata: uomo travolto e ucciso da un furgone

Drammatico incidente venerdì mattina a Bagnacavallo, intorno alle 10. Un anziano, di cui non sono ancora note le generalità, stava attraversando su via San Vitale - che in quel tratto di strada prende il nome di via Marconi - all'altezza del civico 48 e nei pressi dell'incrocio con via Redino inferiore, presumibilmente sulle strisce pedonali, quando all'improvviso è stato travolto da un furgone, un Fiat Doblò condotto da un 78enne residente nel ravennate, che procedeva da Lugo verso Russi. L'anziano, nel violento urto, è caduto a terra rovinosamente morendo sul colpo. Il furgone si è fermato poco più avanti, nel parcheggio di un'attività commerciale.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna. La viabilità non ha subito particolari ripercussioni.