Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: è in condizioni disperate

E' in condizioni disperate l'uomo che lunedì mattina è stato investito da un'auto a Ponte Nuovo. Il grave incidente stradale si è verificato attorno alle 10 lungo via Romea Sud, a pochi metri da dove nel 2014 un bambino di 3 anni venne travolto e ucciso da un'auto pirata. Dalle prime informazioni pare che un uomo di 75 anni stesse attraversando la strada dopo aver parcheggiato l'auto, una Toyota, all'altezza dell'intersezione con via Pesaro, quando è stato travolto da un'auto che proveniva da Classe verso il centro, una Opel Agila guidata da un 86enne che si è fermato pochi metri dopo. Il pedone è finito contro il parabrezza dell'auto, per poi rovinare sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il ferito - dopo essere stato stabilizzato a lungo e intubato sul posto - è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove si trova ora in condizioni disperate. L'anziano al volante della Opel verrà sottoposto agli esami tossicologici e alcolimetrici del caso. La Polizia locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi di legge, ha chiuso la strada da via Pesaro a via Comacchio gestendo la viabilità.