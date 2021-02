Travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce: perde la vita in ospedale

Un faentino di 69 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale verificatosi nella prima serata di domenica, in via Marconi, arteria che sovrasta la via Emilia a Faenza

La disperata corsa all'ospedale non è stata sufficiente per salvargli la vita. Un faentino di 69 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale verificatosi nella prima serata di domenica, in via Marconi, arteria che sovrasta la via Emilia a Faenza. Il dramma si è consumato intorno alle 19.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, la vittima stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da una "Renault Capture", condotta da una faentina di 29 anni, che procedeva lungo l'arteria da Faenza verso Brisighella.

Il corpo del 69enne è finito prima sul cofano, per poi impattare sul parabrezza e quindi esser sbalzato sull'asfalto, riportando politraumi. Immediatamente l'automobilista si è fermata. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Vano il tentativo di strapparlo alla morte. In ospedale i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La giovane conducente è stata sottoposta agli accertamenti di routine, con esami tossicologici ed etilometrici per appurare se si trovasse o meno sotto l'effetto di sostanze al momento del sinistro.