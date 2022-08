Muore investito da un'auto mentre attraversa la strada: 7 morti in 4 giorni nel ravennate

Non c'è pace in questi giorni sulle strade del ravennate. A poche ore di distanza dal drammatico mortale avvenuto sull'Adriatica lunedì sera, dobbiamo segnalare un'altra vittima. Martedì mattina, poco dopo le 8.45, un uomo di 88 anni stava attraversando viale de' Brozzi a Lugo all'altezza del civico 37, nei pressi delle strisce pedonali, quando è stato investito da un'auto, una Bmw serie 1 condotta da una 37enne rumena residente a Massa Lombarda che viaggiava da Sant'Agata verso il centro città. Nel violento scontro, l'uomo ha sbattuto contro il parabrezza dell'auto per poi cadere a terra incosciente.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'88ene: troppo gravi le ferite riportate. La donna al volante, in stato di shock, è stata accompagnata all'ospedale di Lugo con codice di bassa gravità per i controlli del caso. I Carabinieri hanno chiuso al traffico il tratto di strada interessato dall'incidente, i rilievi sono in mano alla Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Quello avvenuto a Lugo è il settimo incidente mortale da sabato a oggi: l'ultimo, in ordine cronologico, appena ieri sera (lunedì) tra l'Adriatica e via Bevanella a Ravenna, dove un motociclista di 47 anni ha perso la vita. Sabato, invece, si sono registrati addirittura 5 decessi in provincia, 3 dei quali nel drammatico incidente di Pinarella, un quarto in un sinistro poco distante e un quinto in uno schianto a Solarolo.