Pedone ubriaco ritrovato investito sul ciglio della strada: mistero su cosa sia successo

Un incidente misterioso ancora tutto da ricostruire. Nella notte tra domenica e lunedì, intorno a mezzanotte e mezza, un pedone di circa 30 anni è stato ritrovato sul ciglio della strada dopo quello che si presume essere stato un investimento da parte di un veicolo in transito. E' successo a Cervia in via Bollana, all'altezza del ristorante Ca' Nori. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito - un uomo straniero risultato ubriaco - all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

Sul caso, ancora tutto da chiarire, indagano i Carabinieri, che stanno visionando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel frattempo, lunedì mattina, l'uomo investito è stato dimesso dall'ospedale.