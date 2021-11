Colpiti da un'auto mentre attraversano la strada: babbo e figlioletto in ospedale

Ha avuto conseguenze meno gravi di quanto potesse sembrare inizialmente l'incidente avvenuto domenica mattina, intorno alle 10.30, nel centro abitato di Alfonsine. Un uomo di circa 70 anni, a bordo di una Fiat Punto, si stava immettendo da via della Stazione sull'Adriatica andando da Argenta verso Ferrara, quando all'improvviso ha colpito un uomo e il figlioletto, di circa 3 anni, che stavano attraversando l'Adriatica presumibilmente sulle strisce pedonali.

I due pedoni sono caduti malamente a terra e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero. Per fortuna le condizioni dei feriti sono apparse non gravi fin da subito. Babbo e figlio sono stati poi portati all'ospedale di Ravenna con codici di media-bassa gravità per le cure del caso. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.