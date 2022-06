Frena ad alta velocità e perde il carico sulla statale: camionista sanzionato

Il personale della Polizia Locale di Ravenna è intervenuto mercoledì all'incrocio semaforico tra la strada statale 16 Adriatica con via Dismano sanzionando il conducente di un autoarticolato per “carico mal sistemato”. Il carico di coils del camion, secondo gli agenti, non sarebbe stato adeguatamente fissato, e a seguito di una brusca frenata dovuta all’elevata velocità con cui circolava il mezzo, si sarebbe sganciato fino a scendere e terminare la corsa sulla cabina del guidatore. L’incidente ha fortunatamente visto riportare danni solo al rimorchio e in parte alla motrice. Il traffico ha subito un forte rallentamento per consentire l'intervento di una autogru per sistemare in modo adeguato il carico. A seguito delle verifiche dei dati del cronotachigrafo, la Polizia Locale ha anche contestato al conducente il superamento dei limiti di velocità.